En Chubut, el clima para la mañana de hoy mostrará un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas alrededor de los 7.6°C. Unas ligeras brisas, alcanzando hasta 19 km/h, proporcionarán frescura al ambiente. La humedad alcanzará niveles cercanos al 79%, lo cual sugiere un aire ligeramente húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Por la tarde y noche, el cielo de Chubut permanecerá parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas llegarán a los 14.7°C, manteniendo el fresco característico de la Patagonia. Se registrarán vientos con velocidades de hasta 31 km/h, haciendo que la sensación térmica pueda variar. Sin embargo, no se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 2 de febrero de 2026

Para los interesados en las condiciones astronómicas, el sol hará su aparición en el horizonte a las 08:49 y se ocultará a las 17:51, ofreciendo un día moderadamente largo en esta temporada.