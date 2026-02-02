Hoy en Córdoba el clima estará influenciado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas que se moverán entre los 7.3°C y los 21.9°C. Se espera que los vientos lleguen a una velocidad máxima de 22 km/h, proporcionando una brisa ligera que contribuirá a mantener la sensación térmica agradable. La probabilidad de precipitaciones es relativamente baja, por lo que se anticipa un inicio de semana tranquilo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde, el clima continuará con condiciones de nubosidad parcial. Las temperaturas máximas alcanzarán los 21.9°C, mientras que la humedad tocara un nivel de 54%. La velocidad del viento aumentará ligeramente, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 34 km/h, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Es poco probable que llueva, así que se puede planificar actividades al aire libre sin preocupaciones mayores.

Por la noche, se mantendrá el cielo mayormente claro. Las temperaturas descenderán aun más cerca de los 7.3°C, ofreciendo un ambiente más fresco y adecuado para disfrutar de planes nocturnos. La fase lunar se encuentra en cuarto creciente, lo que mejorará las condiciones de visibilidad para quienes disfruten de observaciones astronómicas.

Nota: Estos datos meteorológicos son generados a partir de información proporcionada por servicios especializados, por lo cual las condiciones pueden variar ligeramente.