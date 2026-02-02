Hoy en Jujuy, el clima durante la mañana mostrará condiciones predominantemente nubosas. Las temperaturas mínimas de la región estarán cercanas a los 4.2°C, ofreciendo un respiro del calor habitual. Los vientos tendrán una velocidad moderada, alcanzando los 10 km/h, lo que contribuirá a mantener un ambiente fresco. No se esperan precipitaciones, lo que es ideal para actividades al aire libre durante la primera parte del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 18.4°C, manteniendo un ambiente agradable y templado. El cielo será predominantemente despejado, con algunas nubes dispersas hacia el fin de la jornada. La humedad relativa será un factor a vigilar, dado que se mantendrá en un **85%**, lo que podría generar una sensación térmica un poco más alta. En la noche, el clima continuará templado, sin chances de lluvia, y con vientos que bajarán su velocidad a 5 km/h.