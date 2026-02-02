El clima en La Pampa hoy promete ser variado. Durante las horas de la mañana, se espera un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas que rondarán los 7.1°C. Aunque no se pronostican precipitaciones, la humedad relativa comenzará en torno al 40%. Los vientos soplarán a una velocidad media, alcanzando máximas de hasta 18 kilómetros por hora, proporcionando un ambiente fresco y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Ya entrada la tarde, las condiciones climáticas continuarán con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas máximas se elevarán a unos 18.4°C, lo que proporcionará una sensación térmica confortable. Sin probabilidades de lluvia, es un buen día para planificar actividades al aire libre. Durante la noche, se mantendrá la cobertura de nubes ligeras, con una baja en las temperaturas hacia los niveles matutinos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 2 de febrero de 2026

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 08:25 y se pondrá a las 18:08. La luna, por su parte, será visible desde las 17:21 permitiendo disfrutar de una noche clara y estrellada.