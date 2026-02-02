El clima en La Rioja hoy será en su mayoría despejado durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 6°C. Se espera que el viento sople a una velocidad promedio de 10 km/h, proporcionando un ambiente fresco a lo largo de las primeras horas del día. La humedad se mantendrá en torno al 40%, haciendo que la sensación térmica sea agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

En la tarde y noche, el clima se tornará un poco más cálido con temperaturas que alcanzarán un máximo de 21.1°C. El viento continuará soplando, aunque con ligeras variaciones en su intensidad. A medida que el sol comienza a ponerse, habrá un aumento en la cobertura de nubes, pero se anticipa que no habrá precipitaciones significativas para esta jornada.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 2 de febrero de 2026

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 08:18 horas y se ocultará a las 18:35 horas. Estas horas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente contemplar las estrellas.