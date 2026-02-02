El clima para hoy en Mendoza contará con un amanecer brillante. La temperatura mínima se situará alrededor de los 6.6°C, proporcionando una mañana fresca. Se espera un cielo parcialmente nuboso, lo que puede dar paso a un sol ocasional durante las primeras horas del día. La humedad en Mendoza será considerada, con un valor del 62%. Los vientos soplarán desde el sur con una velocidad máxima de hasta 11 km/h, ofreciendo un ambiente agradable al inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y noche, Mendoza experimentará un ligero incremento en las temperaturas, alcanzando un máximo de 17.5°C. Las condiciones del clima continuarán con cielos parcialmente nublados, y la fuerza del viento aumentará ligeramente, llegando hasta los 13 km/h. Las probabilidades de precipitaciones se mantienen bajas, por lo que se espera que el día finalice de manera tranquila. La máxima humedad pronosticada para el resto del día es de alrededor del 37%.