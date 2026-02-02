Hoy en Misiones, se prevé un clima templado en la mañana, con cielos parcialmente nublados y temperaturas que oscilarán entre los 6.8°C y 18.2°C. La humedad será significativamente alta, rondando el 97%. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 8 km/h, generando una brisa moderada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Durante la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que rondarán los 18.2°C. El viento seguirá soplando suavemente, con ráfagas que no superarán los 16 km/h. Es posible experimentar un cielo algo más despejado en comparación con la mañana.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 2 de febrero de 2026

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:30 y se ocultará a las 17:57. La luna hará su aparición a las 06:56 y se retirará a las 17:16.