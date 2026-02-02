Clima en Salta esta mañana

Esta mañana, el tiempo en Salta se caracteriza por ser parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, mientras que el clima alcanzará una humedad del 47%. No se pronostican precipitaciones, lo que hace que sea una mañana tranquila para realizar actividades al aire libre. Los vientos se mantendrán a una velocidad moderada de 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde y noche, el clima se mantendrá similar con un cielo parcialmente nuboso y máximas de 21.2°C. Aunque no habrá lluvias, se recomienda estar preparado debido a un ligero incremento en la intensidad del viento, que podría alcanzar velocidades de hasta 22 km/h. La presión atmosférica estará en niveles estables, permitiendo una jornada sin sobresaltos meteorológicos.