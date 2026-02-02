Esta mañana en San Luis, el clima se presentará con características de cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 7.5°C mínimas y alcanzarán máximas alrededor de 17.7°C. La humedad será elevada alcanzando puntos máximos de 66%. Los vientos tendrán una velocidad media de 9.9 km/h, por lo que se espera un día fresco y calmado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde, las condiciones atmosféricas continuarán similares, predominando los cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas se mantendrán suaves y agradables, mientras que la humedad bajará levemente. En cuanto a los vientos, se pronostica que continúen con la misma intensidad durante toda la jornada, sin grandes variaciones en su velocidad o dirección.