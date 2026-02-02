Hoy en Santa Cruz, el clima presentará condiciones parcialmente nubosas durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 3.4°C, con vientos suaves provenientes del suroeste, alcanzando hasta 25 km/h. La humedad relativa se mantendrá en un porcentaje del 80%, lo que favorecerá una sensación térmica algo fresca, especialmente en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Para la tarde, se espera que el clima continúe con cielos parcialmente cubiertos, alcanzando una temperatura máxima de 7.3°C. En la noche, la cobertura nubosa podría aumentar ligeramente pero sin mayores sorpresas en cuanto a precipitación. Los vientos mantendrán una velocidad moderada, promediando 16 km/h. Será una jornada ideal para planear actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta el uso de abrigos ligeros para sentirse más cómodo ante las bajas temperaturas.