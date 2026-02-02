Hoy, en Santa Fe, se espera un clima parcialmente nuboso. Durante la mañana, el clima variará ligeramente con una temperatura mínima de 7.9°C. La humedad alcanzará un máximo del 85%, lo que podría generar sensaciones térmicas diferentes. Los vientos soplarán a una velocidad promedio de 11 km/h, sin ráfagas significativas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde, las temperaturas se elevarán, alcanzando un máximo de 18.5°C. Durante la noche, el clima permanecerá estable con cielos mayormente despejados. Es importante destacar que no se esperarán precipitaciones. El viento aumentará a ráfagas de hasta 21 km/h en algunas áreas, lo que podría generar una leve sensación de conforme baje la temperatura.

Observaciones astronómicas para hoy

El sol se elevará a las 07:59 y se pondrá a las 18:06, ofreciendo 10 horas y 7 minutos de luz solar durante el día. La luna, en tanto, aparecerá a las 17:23 y se ocultará de nuevo a las 07:28, ofreciendo una interesante oportunidad para los aficionados a la astronomía en Santa Fe.