Hoy en Tierra del Fuego, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas se ubicarán alrededor de los -0.6°C, ofreciendo una sensación de frescura para comenzar el día. La probabilidad de precipitaciones es baja, con 0.1 mm de lluvia esperada, lo que implica un riesgo mínimo de lluvias.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En la tarde y noche en Tierra del Fuego, la temperatura máxima alcanzará los 2.9°C, manteniendo una atmósfera templada para la región. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 36 km/h, lo que puede incrementar la sensación de frío. Sin embargo, no se esperan lluvias significativas ni acumulaciones de nieve.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 2 de febrero de 2026

Para los interesados en observaciones astronómicas, el amanecer en Tierra del Fuego será a las 09:54 y el atardecer a las 17:12. Esto ofrece un total de luz diurna de apenas unas pocas horas, un fenómeno típico en esta época del año.