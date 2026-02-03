Hoy en Buenos Aires, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Durante las primeras horas del día, las temperaturas mínimas rondarán cerca de los 5.6°C. Se espera una ligera brisa con vientos de hasta 21 km/h, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. La humedad relativa estará presente a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde y noche, se aguarda que la temperatura máxima alcance los 15.7°C. La condición de cielo parcialmente nuboso continuará, y los vientos persistirán con intensidad moderada desde el noreste. Se recomienda llevar un abrigo ligero si se planea salir por la noche, ya que el viento puede provocar un enfriamiento adicional.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 3 de febrero de 2026

El amanecer se produjo a las 8:05, mientras que el atardecer será a las 17:52. Esto nos brinda un día de luz con una duración aproximada de 9 horas y 47 minutos.