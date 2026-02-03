Este martes en Chubut, el clima estará marcado por un día parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de 7.3°C. Durante la mañana, las condiciones estarán parcialmente soleadas con vientos moderados. La velocidad del viento alcanzará los 31 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Para la tarde y noche, se esperan máximas en torno a los 14.7°C. El cielo se mantendrá parcialmente cubierto, permitiendo la aparición ocasional del sol. Los vientos soplarán con una velocidad menor, estabilizándose a 17 km/h. La humedad relativa del ambiente alcanzará un 60%. Observaciones adicionales indican que no habrá precipitaciones significativas a lo largo del día.

Observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 8:49 a.m. y se pondrá a las 5:51 p.m., dando paso a un cielo de luna creciente, ideal para disfrutar de las estrellas.