Hoy en Córdoba, el clima se mantendrá moderadamente cálido a lo largo del día. Durante la mañana, se prevé un cielo mayormente despejado y una sensación de tranquilidad. La temperatura matutina iniciará en 7.3°C, lo que ofrece un ambiente fresco ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde y la noche, las condiciones cambiarán ligeramente en Córdoba. Se espera que el cielo se nuble parcialmente, aumentando así el porcentaje de humedad, que alcanzará un 54%. Las temperaturas subirán, alcanzando un máximo de 21.9°C. Los vientos, de intensidad moderada con ráfagas de hasta 23 km/h, proporcionarán una sensación térmica más baja. El atardecer, programado para las 18:21 h, dará paso a una noche serena.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 3 de febrero de 2026

Este día, el sol hará su aparición a las 08:12 h, y la luna se alzará en el cielo a las 07:42 h, adoptando una fase de primer cuarto. Se aconseja tener en cuenta estas horas para cualquier actividad que dependa de la luz solar o lunar.