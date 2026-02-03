En la mañana de este martes 3 de febrero de 2026, el clima en Corrientes estará caracterizado por cielos parcialmente nubosos, con una temperatura mínima estimada en 8.2°C. No se anticipa precipitación, con una humedad que alcanzará hasta el 94%, lo que puede hacer el aire más denso. Los vientos tendrán una velocidad máxima de hasta 18 km/h, proporcionando una sensación de frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Avanzando hacia la tarde y noche, el clima continuará parcialmente nuboso, con la temperatura subiendo a máximos de alrededor de 18.8°C. No se espera lluvia durante el día, permitiendo actividades al aire libre sin muchas preocupaciones. La velocidad del viento disminuirá levemente durante la noche, manteniéndose entre 16 y 13 km/h. El día finalizará con un índice de humedad alrededor del 44%, lo que generará un ambiente más liviano y seco comparado con las horas de la mañana.