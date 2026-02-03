Este martes 3 de febrero, el clima en Mendoza estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante el transcurso de la mañana. Las temperaturas mínimas se situarán en los 6.6°C, lo que marcará el inicio de un día fresco. Durante este periodo no se esperan lluvias, por lo que las actividades al aire libre no se verán afectadas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde, el clima continuará siendo parcialmente nuboso con temperaturas que podrían alcanzar hasta 17.5°C. En cuanto al viento, se prevé una velocidad máxima de 11 km/h, lo que indica un día apacible en términos de viento. La humedad relativa alcanzará un 37%, garantizando un ambiente seco y cómodo para las actividades diurnas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 3 de febrero de 2026

En cuanto a los eventos astronómicos, el amanecer en Mendoza está previsto para las 8:34 y el atardecer a las 18:35. Estas **condiciones climáticas** permitirán disfrutar de un día con suficiente luz solar. Para aquellos interesados en observar la luna, esta hará su aparición a las 17:52, mientras que se pondrá a las 8:05 del día siguiente.