Pronóstico para la mañana en Salta

Este martes 3 de febrero de 2026, el clima en Salta presentará un cielo despejado durante las primeras horas del día. Las temperaturas mínimas comenzarán alrededor de los 7.5°C y se espera que suban progresivamente. La humedad relativa estará cerca del 86%, lo que contribuirá a un inicio de jornada fresco y agradable. Los vientos soplarán desde el noreste con una velocidad máxima de hasta 4 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

A medida que avance el día, el cielo se tornará parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 45.6°C durante la tarde, ofreciendo un ambiente cálido. Se espera que, hacia la tarde-noche, las condiciones permanezcan similares, con el cielo parcialmente cubierto y temperaturas aún cálidas. Los vientos también podrían aumentar ligeramente en intensidad, pero sin superar los 9 km/h, ofreciendo una brisa leve en la región.