Hoy en San Juan, el clima comenzará con condiciones de sol moderado. La temperatura máxima alcanzará los 20.4°C, mientras que la mínima será de 9.2°C. La humedad será considerable, rondando el 61%. Los vientos soplarán del sur con velocidad máxima de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde, el tiempo se mantendrá estable con cielos parcialmente cubiertos. Al caer la noche, la temperatura comenzará a descender, aunque el descenso no será abrupto. No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 3 de febrero de 2026

El amanecer en San Juan se producirá a las 08:29, mientras que la puesta de sol está prevista para las 18:37. El nivel de luz solar contribuirá a las condiciones del clima durante el día.