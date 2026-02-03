Durante la mañana, el clima en Santa Cruz mostrará un ambiente parcialmente nuboso. La temperatura mínima se registrará en torno a los 3.4°C. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 16 km/h, lo que permitirá que la sensación térmica se mantenga en grados soportables para esta época del año.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

A medida que avance la tarde, las nubes continuarán su presencia en el cielo, y se espera que las temperaturas no superen los 7.3°C. Sin embargo, la humedad podría alcanzar hasta un 80%, intensificando la percepción de frío. Para la noche, el clima sigue sin cambios drásticos, con cielos nubosos y temperaturas descendiendo ligeramente. Cabe destacar que los vientos alcanzarán velocidades de hasta 22 km/h, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea realizar actividades al aire libre.