Pronóstico del tiempo en Santa Fe por la mañana

Hoy en Santa Fe, esperamos una mañana con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima rondará los 7.9°C, lo que podría requerir abrigarnos adecuadamente. La clima será agradable, permitiendo disfrutar de las primeras horas del día al aire libre. A lo largo de la mañana, el viento tendrá una velocidad media de 21 km/h, ofreciendo un ambiente fresco pero con una sensación térmica confortable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde, las condiciones se mantendrán similares, con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas alcanzando un máximo de 18.5°C. La posibilidad de precipitaciones es baja, con una humedad del 85%, lo que sugiere un ambiente húmedo pero sin lluvias significativas. Al caer la noche, las condiciones del tiempo no sufrirán grandes variaciones, manteniéndose el cielo parcialmente cubierto y con temperaturas que irán descendiendo lentamente.