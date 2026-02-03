Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este martes 3 de febrero de 2026
Previsión diaria
Pronóstico del tiempo en Santa Fe por la mañana
Hoy en Santa Fe, esperamos una mañana con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima rondará los 7.9°C, lo que podría requerir abrigarnos adecuadamente. La clima será agradable, permitiendo disfrutar de las primeras horas del día al aire libre. A lo largo de la mañana, el viento tendrá una velocidad media de 21 km/h, ofreciendo un ambiente fresco pero con una sensación térmica confortable.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Por la tarde, las condiciones se mantendrán similares, con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas alcanzando un máximo de 18.5°C. La posibilidad de precipitaciones es baja, con una humedad del 85%, lo que sugiere un ambiente húmedo pero sin lluvias significativas. Al caer la noche, las condiciones del tiempo no sufrirán grandes variaciones, manteniéndose el cielo parcialmente cubierto y con temperaturas que irán descendiendo lentamente.