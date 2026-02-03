Pronóstico del clima para hoy en Santiago Del Estero

En Santiago Del Estero el clima presenta una jornada con cielos parcialmente nublados. La temperatura mínima llegará a los 9.5°C, mientras que se espera una máxima de 22°C. Durante la mañana, los vientos soplarán a una velocidad máxima de 18 km/h, además de mantener una humedad del 63%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Para la tarde y noche, el clima continuará con cielos parcialmente nubosos. La velocidad del viento disminuirá ligeramente, permitiendo una noche más apacible que la mañana. Aunque no se esperan precipitaciones, la humedad se mantendrá alta, afectando la sensación térmica. Los amantes de la astronomía podrán disfrutar de una noche despejada para la observación de estrellas.