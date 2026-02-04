Clima en Buenos Aires

En clima de hoy en Buenos Aires se presenta con características de cielo claro durante la mañana. Las temperaturas oscilarán inicialmente entre 5.6°C, proporcionando un ambiente fresco. La humedad alcanzará el 92%, lo que implica una sensación térmica que podría sentir más fría. El viento estará soplando a una velocidad máxima de 10 km/h, aunque sin alcanzar altos niveles de intensidad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y noche, se espera que el cielo permanezca parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 15.7°C. El viento podría aumentar ligeramente, con ráfagas de hasta 21 km/h, aunque sigue siendo manejable para actividades al aire libre. La sensación general de humedad seguirá siendo alta, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado especialmente si se realizan actividades físicas.