Hoy en Catamarca, el día comienza con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas alrededor de los 6.4°C. El clima durante la mañana se mantendrá fresco, siendo ideal para realizar actividades al aire libre. Para conocer más detalles sobre el clima de hoy, recomendamos estar atentos a los cambios durante el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde, se espera que el termómetro ascienda hasta los 23.7°C, manteniéndose una humedad relativa con un máximo del 65%. Los vientos seguíran soplando de manera moderada, con velocidades que pueden llegar hasta los 33 km/h, proporcionando un ambiente fresco a medida que la noche se acerca. Según el informe meteorológico, no se esperan precipitaciones, por lo que podrá disfrutar de una tarde y noche tranquilas en la ciudad.

Observaciones astronómicas

La salida del sol en Catamarca será a las 08:12 y la puesta del sol a las 18:33. Con un cielo predominantemente despejado, será un buen día para contemplar las estrellas cuando caiga la noche.