En Chubut, el clima para la mañana de este miércoles 4 de febrero de 2026 se presenta con condiciones parcialmente nubosas. Se prevén temperaturas mínimas que rondarán los 7.3°C. La sensación térmica estará influenciada por vientos moderados cuyo promedio alcanzará los 22 km/h, contribuyendo a una humedad del aire de hasta el 79%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la tarde y la noche, la previsión es de condiciones similares, con el cielo mayormente nublado y temperaturas máximas en torno a los 14.7°C. Los vientos continuarán con una media de 22 km/h, asegurando una humedad considerable en el ambiente. Aunque no se esperan precipitaciones, el día se mantendrá ventoso, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si planea estar al aire libre.

Observaciones astronómicas

Para los amantes de las estrellas, este miércoles no ofrece demasiadas oportunidades, ya que el cielo nublado reducirá la visibilidad. Sin embargo, se espera que la fase lunar actual aporte un resplandor tenue al comienzo de la noche.