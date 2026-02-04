En la Ciudad De Buenos Aires, el día inicia con un cielo parcialmente nuboso mientras las temperaturas se encuentran en un rango fresco, fluctuando entre los 8.6°C en la madrugada y acercándose a los 16°C hacia el mediodía. La humedad relativa alcanza valores significativos, anotando un máximo del 78%. Los vientos soplan con una ligera intensidad media de 8 km/h, creando una sensación de frescura en la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, el clima se mantendrá estable, con un cielo que continuará parcial a levemente nublado. Las temperaturas se mantendrán alrededor de los 15.5°C, y la velocidad del viento podrá alcanzar hasta los 9 km/h. Hacia la noche, el cielo continuará con nubosidad variable, y se anticipa que las temperaturas bajen levemente a medida que avance la noche.