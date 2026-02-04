Pronóstico del clima en la mañana

Para hoy, **Corrientes** vivirá un clima con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas para la mañana se espera que se sitúen alrededor de los 8°C, avanzando lentamente hacia máximos de hasta 18°C a medida que el día avanza. Los habitantes de **Corrientes** deberían considerar llevar una chaqueta ligera al salir, dado que el clima puede ser engañoso con la nubosidad parcial. Puede consultar más detalles sobre el clima de hoy en Argentina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde, el clima continuará con su tendencia de nubosidad parcial y con temperaturas acogedoras que rondarán los 18°C. No se anticipan lluvias, por lo que se puede disfrutar de actividades al aire libre. Por la noche, el clima se mantendrá similar, con la temperatura descendiendo lentamente, posiblemente tocando los 8°C.