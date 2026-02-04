Para Formosa, este miércoles 4 de febrero de 2026 reinará un clima fresco por la mañana. Se prevé que el cielo estará parcialmente cubierto con nubes, ofreciendo temperaturas mínimas en torno a los 7.9°C. Los vientos se harán notar con una velocidad media de hasta 9 km/h, con algunas ráfagas alcanzando los 17 km/h. La humedad relativa durante el día podría llegar a un máximo del 96%, una característica destacable que los residentes y visitantes deben tener en cuenta.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Con el paso de las horas, se espera que las condiciones climáticas se mantengan similares. Durante la tarde y la noche, el cielo continuará con un estado parcialmente nuboso. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 20.5°C, permitiendo disfrutar de una jornada templada. Aunque no se prevén precipitaciones significativas, el viento persistirá, garantizando una brisa constante a lo largo del día.