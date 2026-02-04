Hoy, miércoles 4 de febrero de 2026, el clima en Jujuy se presentará con cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.2°C, mientras que las máximas alcanzarán los 18.4°C. La humedad se mantendrá en un nivel moderado alrededor del 46%. Los vientos soplarán con una velocidad media de hasta 13 km/h, por lo que se recomienda tener precaución en zonas abiertas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y noche, las condiciones climáticas seguirán siendo estables con cielos despejados. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, incrementando el confort para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 4 de febrero de 2026

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:26 y se pondrá a las 18:41. La fase lunar actual permite admirar una luna en su fase de cuarto creciente.