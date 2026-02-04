Pronóstico para la mañana

Hoy, Neuquén se despertará bajo un cielo parcialmente cubierto. La temperatura mínima rondará los 4.9°C, pero se espera que el día evolucione con una tendencia de aumento hasta alcanzar temperaturas máximas de 17°C. El clima será ideal para salir, siempre y cuando se abrigue adecuadamente. Los vientos alcanzarán una velocidad media de 13 km/h, ofreciendo una brisa fresca pero constante.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde, el cielo continuará ofreciendo un paisaje parcialmente nuboso, mientras que la temperatura se mantendrá agradable. Sin embargo, hacia la noche, se prevé una ligera caída en el termómetro, lo cual será un recordatorio para aquellos que no desean exponerse mucho al fresco nocturno. Se recomienda, durante la noche, llevar una chaqueta liviana si van a estar al aire libre.