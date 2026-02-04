Este miércoles 4 de febrero de 2026, en Río Negro, el clima presentará una mezcla de características para quienes habiten o visiten la región. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso con un leve toque de fresco propio de la temporada. La temperatura mínima será de 6.8°C, mientras que la humedad máxima llegará al 82%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Por la tarde, las temperaturas se incrementarán alcanzando un máximo de 17.1°C. El viento podría sentirse con una velocidad máxima de hasta 22 km/h. Se espera que el clima se mantenga nuboso, por lo tanto, es recomendable llevar a mano un abrigo ligero para la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 4 de febrero de 2026

Las observaciones astronómicas para hoy indican que el sol saldrá a las 08:09 y se pondrá a las 17:51, ofreciendo un día con una duración de luz solar moderada.