En esta jornada en Salta, se espera una jornada con cielo parcialmente nuboso por la mañana. Las temperaturas mínimas comenzarán en 3.4°C y ascenderán gradualmente. Aunque no se prevén lluvias significativas, la humedad estará presente, alcanzando un máximo del 91% durante el día. Los vientos serán moderados, con máximas de hasta 8 km/h, y podrían incrementar en ciertos momentos del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche, el tiempo continuará con condiciones parcialmente nubosas y temperaturas máximas que llegarán a 21.2°C. La humedad se mantendrá alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más calurosa. Los vientos durante la noche se moderarán, alcanzando velocidades de hasta 8 km/h.

Observaciones astronómicas para hoy en Salta

La salida del sol se producirá a las 08:03 y la puesta del sol será a las 18:40. Es un buen momento para observar el cielo y disfrutar de los cambios que trae el final del día.