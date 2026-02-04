El clima de hoy en San Juan comenzará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas en la mañana oscilarán entre los 9.2°C y los 20.4°C, con una ligera brisa que podría alcanzar los 11 km/h. La probabilidad de precipitaciones es baja, por lo que se espera un clima seco para iniciar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En la tarde, el clima continuará siendo parcialmente nuboso, y las temperaturas se mantendrán agradables llegando hasta 20.4°C. Los vientos se intensificarán ligeramente durante la noche, pasando a 17 km/h. Las condiciones seguirán secas con la humedad manteniéndose entre el 33% y el 61%, proporcionando un ambiente agradable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 4 de febrero de 2026

El amanecer está programado para las 08:29, mientras que el atardecer se producirá a las 18:37. Estos momentos del día son ideales para disfrutar del paisaje natural que San Juan ofrece. Realizar observaciones astronómicas puede ser provechoso dado el cielo despejado previsto.