En la mañana de este miércoles en San Luis, el clima nos ofrecerá un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas mínimas arrancarán en unos frescos 7.5°C con una humedad relativa que rondará el 42%. Los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad máxima de 19 km/h, ideal para disfrutar del inicio de la jornada al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Para la tarde y la noche, el tiempo en San Luis mostrará condiciones similares, con una temperatura máxima que llegará a los 17.7°C, acompañada de vientos que podrían alcanzar hasta 36 km/h. El cielo permanecerá ligeramente nublado, sin previsión de lluvias significativas, lo cual ofrece tanto la posibilidad de actividades al exterior como de observaciones astronómicas.