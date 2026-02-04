En Santa Cruz, durante la mañana de hoy, se prevé un cielo parcialmente nuboso, con una ligera posibilidad de chubascos esporádicos. Las temperaturas, por su parte, estarán cerca de los 3.4°C, haciendo de esta una jornada fresca. Si bien la humedad se mantendrá en el 95%, los vientos soplarán a una velocidad máxima de 25 km/h, generando una sensación térmica más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde y noche de hoy, las condiciones del clima continuarán siendo similares, con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que alcanzarán un máximo de 7.3°C. La posibilidad de lluvia leve persiste, por lo que se recomienda llevar un paraguas si planea estar al aire libre. El viento disminuirá ligeramente pero podría registrar rachas de hasta 16 km/h.