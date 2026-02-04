Hoy, el clima en Santa Fe se presenta con cielos parcialmente nublados durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán entre los 7.9°C y los 18.5°C a lo largo de la jornada. La humedad rondará el 85%, por lo que puedes esperar un ambiente bastante húmedo. El viento soplará a una velocidad moderada de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En la tarde y noche, el cielo seguirá mayormente cubierto. No se esperan lluvias significativas, con una probabilidad de precipitación bastante baja. El viento no variará mucho en intensidad, manteniéndose alrededor de los 11 km/h. La sensación térmica será agradable, gracias a las luces que redondean la ciudad y reducen la frescura nocturna.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 4 de febrero de 2026

El sol salió a las 07:59 y se pondrá a las 18:06, marcando un día relativamente corto en términos de luz solar. Este ciclo diurno influye en el ambiente percibido diariamente, dado que la luz solar regula numerosos procesos climáticos.