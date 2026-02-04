Hoy, en la hermosa Tierra del Fuego, el clima estará mayormente nublado durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de alrededor de -0.6°C y las máximas alcanzarán aproximadamente 2.9°C. La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, pero la humedad se sentirá elevada, alcanzando hasta un 93%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Hacia la tarde y noche, el clima seguirá con características similares, con cielos parcialmente nublados. No se esperan lluvias para esta parte del día, y el viento podría alcanzar una velocidad máxima de 36 km/h, proporcionando un refrescante soplo en el ambiente.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tierra Del Fuego

Considerando el pronóstico, se recomienda vestir en capas y llevar ropa abrigadora debido a las bajas temperaturas y la alta humedad. Un abrigo a prueba de viento podría ser útil si planeas estar al aire libre.