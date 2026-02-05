Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 5 de febrero de 2026
Clima hoy
El clima en Buenos Aires esta mañana
Hoy en Buenos Aires, se espera un clima agradable durante la mañana. Las temperaturas mínimas arrancan en los 5.6°C, mientras que la máxima no superará los 15.7°C. A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, y la humedad rondará el 92%. El viento soplará con una velocidad de hasta 21 km/h, por lo que conviene abrigarse bien si vas a salir.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Durante la tarde y la noche, las condiciones climáticas en Buenos Aires se mantendrán similares. Las temperaturas fluctuarán, pero no se espera que superen los 15.7°C. El viento persistirá con una intensidad moderada de hasta 21 km/h. La noche será propicia para una caminata bajo el cielo parcialmente nuboso, ya que no se esperan lluvias.