El clima en Buenos Aires esta mañana

Hoy en Buenos Aires, se espera un clima agradable durante la mañana. Las temperaturas mínimas arrancan en los 5.6°C, mientras que la máxima no superará los 15.7°C. A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, y la humedad rondará el 92%. El viento soplará con una velocidad de hasta 21 km/h, por lo que conviene abrigarse bien si vas a salir.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y la noche, las condiciones climáticas en Buenos Aires se mantendrán similares. Las temperaturas fluctuarán, pero no se espera que superen los 15.7°C. El viento persistirá con una intensidad moderada de hasta 21 km/h. La noche será propicia para una caminata bajo el cielo parcialmente nuboso, ya que no se esperan lluvias.