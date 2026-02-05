El clima en Catamarca este 5 de febrero de 2026 estará parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 6.4°C. La temperatura máxima está prevista en 23.7°C, lo que hace que el día sea moderadamente cálido. La humedad se mantendrá en un 65%, lo que debería hacer que el aire se sienta más fresco en momentos de viento.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde, las condiciones seguirán siendo parcialmente nubladas. La temperatura continuará lateralizando cerca de los 23.7°C, mientras que los vientos soplarán a una velocidad máxima de 10 km/h. Durante la noche, la temperatura descenderá un poco, cercanas a los 6.4°C. Se espera que las condiciones generales continúen siendo óptimas para cualquier actividad nocturna al aire libre.