En Ciudad De Buenos Aires, el día comienza con un clima parcialmente nuboso y temperaturas mínimas que rondarán los 8.6°C. Los vientos estarán presentes desde las primeras horas del día con una velocidad máxima de 12 km/h. Para mantenerse informado sobre el clima actual en Argentina, consulte el pronóstico diario.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde y noche, se espera que el cielo continúe con nubosidad parcial, y las temperaturas alcanzarán un máximo de 16°C. El viento seguirá siendo un factor importante, con ráfagas de hasta 15 km/h. La humedad estará alrededor del 78%, lo cual sugiere que se sentirá fresco al anochecer. Las probabilidades de precipitaciones son bajas, así que es poco probable que necesitemos un paraguas hoy.

Observaciones astronómicas

Este jueves 5 de febrero de 2026, el amanecer en Ciudad De Buenos Aires se registrará a las 07:57, mientras que el atardecer será a las 17:50. El amanecer lunar tendrá lugar a las 17:04 y su deceso será a las 07:28. Estos fenómenos astronómicos forman parte del atractivo natural de la región.