Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este jueves 5 de febrero de 2026
Clima diario
Hoy en la ciudad de Formosa, el clima se presentará con condiciones de relativa estabilidad durante la mañana. Se prevé un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas alrededor de 7.9°C. Esta mañana no se espera precipitación, lo que permitirá disfrutar de algunas horas al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
A medida que avance el día hacia la tarde y la noche, las temperaturas en Formosa podrán llegar a un máximo de 20.5°C. La humedad se mantendrá elevada, alrededor del 96%, creando una sensación térmica mayor. Vientos moderados provenientes del sudeste podrían alcanzar una velocidad de hasta 9 km/h, sin ráfagas significativas.