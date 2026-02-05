Hoy en la ciudad de Formosa, el clima se presentará con condiciones de relativa estabilidad durante la mañana. Se prevé un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas alrededor de 7.9°C. Esta mañana no se espera precipitación, lo que permitirá disfrutar de algunas horas al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

A medida que avance el día hacia la tarde y la noche, las temperaturas en Formosa podrán llegar a un máximo de 20.5°C. La humedad se mantendrá elevada, alrededor del 96%, creando una sensación térmica mayor. Vientos moderados provenientes del sudeste podrían alcanzar una velocidad de hasta 9 km/h, sin ráfagas significativas.