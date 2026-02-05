Para el clima de hoy en Mendoza, por la mañana se espera un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de 6.6°C. La humedad relativa alcanzará un promedio del 62%. Las velocidades del viento oscilarán entre 7 y 11 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta 13 km/h. No se prevé precipitación significativa durante este período.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En horas de la tarde, las temperaturas alcanzarán los 17.5°C, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso. El viento podría aumentar gradualmente, alcanzando velocidades máximas de 8 km/h. A medida que avance el día hacia la noche, las condiciones climáticas seguirán estables con poca probabilidad de lluviass. La humedad en la noche se estima que rondará el 37%.

Para aquellos interesados en la observación astronómica, el sol se pondrá a las 18:35, proporcionando un final de día relativamente temprano.

Observación: Recuerde siempre llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas podrían descender notablemente al caer la noche.