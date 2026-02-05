Para este jueves 5 de febrero de 2026 en Neuquén, el clima estará marcado por condiciones parcialmente nubosas durante la mañana. Se espera que las temperaturas fluctúen entre un mínimo de 4.9°C y un máximo de 17°C. La humedad relativa será significativa, con un promedio de 22%. Durante las primeras horas del día, el viento soplará desde el oeste a una velocidad que podría alcanzar los 13 km/h, incrementando gradualmente hacia el mediodía.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde y la noche, el tiempo continuará siendo parcialmente nuboso. Las condiciones climáticas permanecerán favorables, con vientos moderados que podrían incrementar su velocidad hasta 27 km/h. Es importante considerar esto para aquellas actividades al aire libre que se tengan planeadas. Las temperaturas seguirán siendo agradables, alcanzando un máximo de 17°C antes de bajar lentamente al caer la noche.