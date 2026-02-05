Condiciones climáticas para Río Negro durante la mañana

Este jueves 5 de febrero de 2026, se pronostica un clima con cielo parcialmente nuboso en Río Negro. Las temperaturas matinales se mantendrán en torno a los 6.8°C, mientras que la máxima alcanzará los 17.1°C. Habrá vientos con una velocidad media aproximada de 22 km/h. La humedad relativa llegará a un 82%. Para aquellos interesados en el acontecer astronómico, el amanecer está previsto a las 08:33 y el atardecer será a las 17:51. Para más información sobre el clima de hoy, consulte nuestro canal de noticias.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

En la tarde-noche, el cielo continuará parcialmente nuboso. El viento se mantendrá constante, soplando a una velocidad promedio de 22 km/h, lo que influirá en la sensación térmica, especialmente en horas nocturnas. Se recomienda llevar abrigo si se debe salir por la noche.

“El clima puede ser impredecible, pero estar preparado nunca está de más.”