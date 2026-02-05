El clima hoy en Salta traerá un día parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas serán frescas, con un mínimo de 3.4°C, subiendo gradualmente a medida que aumente la luz del día. La brisa será suave, con vientos alcanzando hasta 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde, las temperaturas se elevarán hasta un máximo de 21.2°C. Las condiciones permanecerán mayormente nubosas con algunas aperturas ocasionales. A medida que la noche avance, la temperatura comenzará a descender, manteniendo un entorno agradable y templado. La humedad alcanzará un 47% a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 5 de febrero de 2026

El amanecer será a las 08:03, y el atardecer llegará a las 18:40. Es un buen día para disfrutar del aire libre durante las horas de luz.