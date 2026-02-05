Canal 26
El clima en Santa Cruz para esta mañana

En Santa Cruz, se prevé una mañana con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán oscilando entre un mínimo de 3.4°C y un máximo de 7.3°C. El clima será bastante fresco, ideal para actividades al aire libre con el debido abrigo. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 25 km/h, proporcionando una sensación térmica aún más fría.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Ya hacia la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos que continúen parcialmente cubiertos. Las temperaturas no variarán significativamente, manteniéndose en torno a los 7.3°C. Para la noche, el cielo parcialmente nuboso brindará un escenario ideal para quienes disfrutan de paseos nocturnos. Aquellos interesados en la astronomía podrán tener una mejor visibilidad de la luna.