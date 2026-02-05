Condiciones de la mañana

Durante la mañana, se espera un clima parcialmente nublado con temperaturas que rondarán los 8.9°C. La humedad alcanzará hasta el 85%, lo que podría generar una sensación de frescura. Los vientos soplarán a una velocidad de hasta 21 km/h, manteniendo el ambiente ligeramente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nublado, y las temperaturas ascenderán hasta los 18.5°C, lo que proporcionará un clima agradable. La velocidad del viento podría alcanzar los 11 km/h, sin generar ninguna molestia importante. No se esperan precipitaciones, así que será un día ideal para actividades al aire libre.

Que disfrutes de un jueves sin complicaciones climáticas en Santa Fe.