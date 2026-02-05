Pronóstico para esta mañana en Tierra Del Fuego

El clima de esta mañana en Tierra Del Fuego será principalmente parcialmente nuboso, con temperaturas que podrían descender hasta los -0.6°C. Se espera una leve brisa del sureste con una velocidad de alrededor de 17 km/h. La humedad alcanzará niveles cercanos al 96%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde, el cielo continuará con algunas nubes, alcanzando una temperatura máxima de 2.9°C. Hacia la noche, las condiciones climáticas se mantendrán similares, con pocas variaciones en el termómetro. Es probable que las nubes persistan, mientras los vientos se esperan que se mantengan constantes con la misma intensidad del sureste, alrededor de 22 km/h.