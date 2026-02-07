En Corrientes estaremos experimentando un clima con alta humedad y temperaturas que variarán desde los 8.2°C en la mañana hasta un máximo de 18.8°C en el día. A lo largo de la mañana, el sol saldrá a las 07:42 y permanecerá visible hasta las 18:08, lo que permitirá una ligera elevación del termómetro. La ausencia de lluvia asegurará un transcurso del día más sencillo, con los vientos alcanzando una velocidad máxima de 9 km/h, sintiéndose apenas como una brisa ligera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo relativamente estables, con cielos nubosos y temperaturas que no excederán los 18.8°C. Durante la noche, se espera que el termómetro baje gradualmente, pero se mantendrá dentro de un rango confortable para llevar a cabo actividades al aire libre. Es importante tomar en cuenta que aunque el día será mayormente despejado, habrá intervalos en los que las nubes pueden obscurecer por momentos el cielo.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

Recomendamos a los residentes mantenerse hidratados debido a la elevada humedad y, aunque el sol no estará excesivamente fuerte, considerar el uso de protector solar si planean estar al aire libre por un periodo prolongado. Además, es aconsejable vestir con ropa ligera durante el día y tener una chaqueta a mano para las horas de la tarde y noche cuando las temperaturas descienden.