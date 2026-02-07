El clima de hoy en Formosa se presenta con cielos parcialmente nubosos desde la mañana. Las temperaturas mínimas comenzarán alrededor de los 7.9°C, brindando un ambiente fresco para iniciar el día. No se espera precipitación significativa, lo cual permitirá que las actividades al aire libre no se vean interrumpidas. La humedad ronda el 41%, lo que generará una sensación algo seca en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Para la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente cubierto mientras que las temperaturas máximas llegarán a los 20.5°C aproximadamente. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 9 km/h del sector sureste, lo cual puede generar una ligera brisa.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 7 de febrero de 2026. El amanecer se producirá hoy a las 07:37, mientras que el atardecer tendrá lugar a las 18:08. Estas horas son perfectas para disfrutar de un día sin tantos cambios bruscos de temperatura y con las mismas condiciones climáticas.